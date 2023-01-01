Максим Артамонов Предприятия группы АО «ОДК» в Перми будут заключать прямые договоры с коммунальщиками Сейчас у предприятий нет прямых договорных отношений в сфере водоснабжения Поделиться Твитнуть

Пермское УФАС провело рабочую встречу по поводу организации водоснабжения и водоотведения на объектах промышленных предприятий АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «Протон-ПМ», АО «Редуктор-ПМ», а также ПАО «Т Плюс» (площадка ТЭЦ-6).

В совещании приняли участие представители предприятий «ОДК», а также АО «Энергетик-ПМ», ООО «Новогор-Прикамье» и чиновники краевого минтарифов.

В ходе обсуждения решался вопрос приведения статуса АО «Энергетик ПМ» в соответствие отраслевому законодательству и упорядочения договорных отношений водоснабжающей организации с предприятиями группы АО «ОДК».

Сейчас у пермских промпредприятий группы АО «ОДК» нет прямых договорных отношений в сфере водоснабжения с основной гарантирующей организацией Перми — ООО «Новогор-Прикамье». Подачей воды и приёмом стоков для них фактически занимается АО «Энергетик-ПМ», эксплуатирующее коммунальные сети на территории промзоны по Комсомольскому проспекту, 93.

По словам руководителя Пермского УФАС Александра Плаксина, закон обязывает организации, оказывающие услуги по подаче воды и приёму стоков, утверждать на свои услуги экономически обоснованные тарифы путём обращения в уполномоченные органы. Кроме того, они должны заключать с абонентами договоры водоснабжения по установленным правилам. Это позволяет соблюсти баланс интересов организаций коммунального комплекса и их абонентов, повысить надёжность процесса снабжения потребителей водными ресурсами и эффективность эксплуатации коммунальной инфраструктуры. Для промышленных предприятий непрерывного производства, имеющих стратегическое значение для страны, эти принципы являются немаловажными.

В итоге участники решили, что АО «Энергетик-ПМ» нужно наделить статусом гарантирующей организации в сфере водоснабжения для пермских предприятий группы АО «ОДК» и перейти на прямые договоры с ним. Это будет соответствовать требованиям закона и повысит экономическую эффективность и надёжность процесса снабжения промплощадок коммунальными ресурсами.

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