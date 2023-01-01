В Пермском крае задержали инспектора ФСИН, который вёз 7 кг наркотиков Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Фото iz.ru

В Пермском крае на 484 км трассы М7 «Волга» сотрудники ДПС задержали инспектора ФСИН, который вёз 7 кг наркотиков. О происшествии сообщает telegram-канал SHOT.

Внедорожник Haval был остановлен для проверки документов. Инспекторы заметили, что пассажир иномарки стал заметно нервничать, и решили досмотреть машину.

В багажнике автомобиля они обнаружили 24 полимерных пакета предположительно с наркотическими веществами (впоследствии подозрения подтвердила экспертиза). В трёх пакетах было 3 кг мефедрона, сообщает издание.

Пассажиром иномарки оказался 38-летний младший инспектор ФКУ ИК-12 ГУФСИН РФ по Свердловской области. Его вместе с водителем Haval задержали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». В правоохранительных органах добавили, что в деле есть другие участники. Они устанавливаются.

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