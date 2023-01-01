Дело бывшего директора СМЗ Артура Уртаева начнут рассматривать 21 июня Он обвиняется в растрате и покушении на растрату денег предприятия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 21 июня, в Соликамском городском суде начнётся рассмотрение по существу уголовного дела экс-директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Судья на процессе — Эльвира Гиниятуллина. Информация появилась в картотеке суда.

Уголовное дело в отношении Артура Уртаева было возбуждено в мае 2022 года по заявлению службы безопасности СМЗ. Стало известно, что назначенный директор предприятия Артур Уртаев помог оформить акционеру Сергею Пестрикову заём на 250 млн руб. под 11% годовых без решения совета акционеров и без экспертизы юридической и экономической служб завода. Договор займа в налоговой также зарегистрирован не был. В качестве обеспечения договора выступали доли заёмщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект». При этом, как считает следствие, они не могли обеспечить возврат займа.

В январе 2023 года в отношении Уртаева было возбуждено новое уголовное дело — по покушению на растрату 2,5 млрд руб.

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