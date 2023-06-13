Максим Артамонов В Перми после Дня города за драку с сотрудниками ГИБДД задержали двух человек В отношении мужчин составлены протоколы, а материалы направлены в СКР Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекция Прикамья

В ночь на 13 июня после праздничного фейерверка в честь 300-летия Перми в центре города произошла драка с сотрудниками ГИБДД. На это обратило внимание издание 59.ru, корреспондент которого в этот момент находился на месте происшествия и снял видео.

На кадрах видно, как поток людей двинулся по улицам, многие пермяки шли по проезжей части в районе эспланады, где дежурили полицейские. На перекрёстке улиц Попова и Петропавловской сотрудники ГИБДД скрутили одного из прохожих. Мужчину повалили на асфальт. Вскоре приехали полицейские машины, а в конфликт начали вмешиваться другие пермяки, которые проходили мимо, один из них пнул автомобиль полиции.

В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю «Новому компаньону» прокомментировали инцидент.

По данным ведомства, происшествие случилось 13 июня около 01:00 у дома 73а по ул. Петропавловской.

«Сотрудник ДПС сделал замечание пешеходу, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. На замечание мужчина отреагировал агрессивно, начал хватать за форменное обмундирование сотрудника полиции. В ходе задержания гражданин ударил ногой госавтоинспектора. В это же время пробегавший мимо пешеход пнул по двум служебным автомобилям, в результате чего на них образовались вмятины», — рассказали в полиции.

Далее оба гражданина, 1981 и 1993 г.р., были задержаны и доставлены в отдел полиции. В отношении них составлены административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ. Материалы проверки направлены в следственный комитет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.