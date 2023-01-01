На неделе в Пермском крае ожидается потепление до +24˚ Воздух прогреется уже к среде Поделиться Твитнуть

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Константин Долгановский

Жителей Пермского края на ближайшей рабочей неделе ожидает существенное потепление до +24˚. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГИС-центр Пермского университета.

По данным метеорологов, ночь с 12 на 13 июня ожидается экстремально холодной в особенности в южных и восточных районах. В Перми будет чуть теплее +2..+3˚. Во вторник, 13 июня, воздух начнёт прогреваться +18..+21˚, исключением станет северо-восток региона.

Потепление в Прикамье придёт 14 июня. Температура воздуха будет в пределах +21..+24˚. В будни погода будет сухой и тёплой, а к выходным снова ожидается похолодание.





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