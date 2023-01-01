Андрей Стрельцов
Бегун из Перми Владимир Никитин отличился на престижных международных стартах
На этот раз он победил на дистанции полторы тысячи метров
В Москве, на Южном спортивном ядре стадиона «Лужники» в рамках «Недели легкой атлетики» завершились традиционные легкоатлетические сорвенования «Мемориал им. Братьев Знаменских». В стртах приняли участие сильнейшие российские, белорусские и турецкие спортсмены.
Очередную победу одержал наш земляк Владимир Никитин. Пермский атлет стал победителем в забеге на 1500 метров с результатом 3:40.58 сек.
Следующим стартом для прославленного пермского бегуна станет участие в Кубке страны на дитсанции 5000 метров.
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