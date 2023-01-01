Алёна Бронникова Лагеря Прикамья обязали оградить детей от вызывающей желание изменить пол информации Изменения внесены в требования к оказываемым услугам Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Правительство Пермского края включило дополнительные ограничения в основные требования к услугам, оказываемым организациями отдыха и оздоровления детей. Постановление о внесении изменений в порядок предоставления услуг появилось на сайте ведомства 9 июня.

Организации обязали защитить детей от информации, пропагандирующей педофилию и способной вызвать у детей желание сменить пол, а также рекламу любой никотинсодержащей продукции. Дополнительную строчку добавили в п. 7 требований, в котором ранее уже учитывался запрет рекламы алкоголя и табака, пропаганды наркомании, насилия, антиобщественного поведения и нетрадиционных сексуальных отношений, а также информации, несущей социальную, национальную или классовую нетерпимость.

Согласно документу до внесения правок, детские лагеря должны были предоставлять транспортные услуги для доставки подопечных к месту отдыха, но теперь этот пункт исключён. Из дополнений решено внести в порядок предоставления услуг информацию о том, что при угрозе террористического акта необходимо незамедлительно позвонить по номеру «112» или связаться с экстренными оперативными службами другим доступным способом.

Объём финансирования летней оздоровительной кампании Перми в 2023 году составил 328,6 млн руб. Из них на отдых детей власти столицы Прикамья выделили 67 млн, на организацию трудовой занятости — 27,8 млн руб., остальные деньги были выделены из краевого бюджета.





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