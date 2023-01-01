Олег Антонов Мехмат ПГНИУ могут объединить с физическим факультетом О такой угрозе заявили авторы петиции. опубликованной на change.org Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На платформе Change.org опубликована петиция, созданная неким академическим сообществом Пермского университета, с требованием остановить уничтожение механико-математического факультета ПГНИУ. Документ также направлен губернатору Пермского края Дмитрию Махонину, и.о. ректора университета Игорю Германову и в министерство образования и науки Пермского края.

В документе сообщается, что мехмат, которому в этом году исполнилось 63 года, только за последний год лишился пяти направлений бакалавриата. В нём ликвидированы учебные программы для подготовки программистов-универсалов с глубоким знанием математики.

«В прошлом году ректоратом Дмитрия Красильникова был создан Институт компьютерных наук и технологий (ИТ-институт). Ради образовательного эксперимента руководство вуза оторвало от механико-математического факультета три ведущих направления для подготовки специалистов широкого профиля и передало их институту. Вместо программ, которые давали студентам фундаментальные знания из области математики и компьютерных наук, ректорат намеревался создать ПТУ внутри университета. Тогда этого сделать не удалось. ИТ-институт сохранил связь с механико-математическим факультетом и серьёзный подход к обучению студентов. Новое подразделение вуза подняли на ноги работники мехмата», — говорится в петиции.

Как пишут её авторы, команда исполняющего обязанности ректора Игоря Германова «продолжила линию Красильникова». С должности директора ИТ-института был уволен преподаватель и заведующий кафедрой мехмата Алексей Городилов. На его место руководство вуза поставило Сергея Автайкина из Москвы, и «новые учебные планы института снизили образовательную планку до уровня техникума».

Сообщается также, что 31 мая решением учёного совета ПГНИУ у механико-математического факультета отобрали два последних бакалаврских направления для программистов. Их вместе с одним направлением физического факультета передали ИТ-институту:

«Мехмату поставлен ультиматум: либо он придумывает, как развиваться с двумя направлениями для механиков и математиков, кафедры которых ректор критикует за низкие формальные показатели, либо факультет добивают, объединяя его с физфаком».

Подписанты уверены, что руководство вуза разрушает мехмат и требуют остановить процесс, восстановить учебные программы мехмата и назначить директором ИТ-института преподавателя механико-математического факультета с большим опытом работы в науке и образовании.

На момент публикации петицию подписали 879 человек.

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