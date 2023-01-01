Олег Антонов Ремонт склада хлора на Биологических очистных сооружениях Перми оценили в почти 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

ООО «Новогор-Прикамье»

ООО «НОВОГОР-Прикамье» ищет подрядчика на выполнение работ по приведению к требованиям норм и правил склада хлора Биологических очистных сооружений (Цех №17) в Перми. Информация размещена на портале Госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 млн 192 тыс. руб. Заявки принимаются до 19 июня. Итоги будут подведены 10 июля.

Биологические очистные сооружения (БОС) в Гляденово — ключевой объект централизованной системы канализации (водоотведения) Перми, которая включает более тысячи километров сетей водоотведения, 63 насосных станции. На БОС поступает 100 % городских точных вод (в среднем ежесуточно 300 тыс. куб. м), которые проходят несколько этапов очистки. На механической стадии стоки очищают от крупного мусора, песка, взвеси. Затем стоки поступают на этап биологической очистки — в аэротенки, где происходит очистка с помощью активного ила — микроорганизмов, жизнедеятельность которых обеспечивает кислород, далее сточные воды направляют в отстойники. На завершающем этапе очищенная и обеззараженная вода поступает в канал чистой воды для сброса в Каму, а остаточный ил, образующийся в ходе очистки, обезвоживается и утилизируется.

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