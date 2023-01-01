В Пермском крае прокуратура добилась блокировки сайтов по продаже свидетельств о браке Поделиться Твитнуть

Тимур Абасов

По требованию Кудымкарской городской прокуратуры Пермского края в Интернете заблокируют информационные ресурсы, содержащие противоправный контент относительно продажи свидетельства о заключении брака. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Нарушение было выявлено в ходе мониторинга сети. Сотрудники надзорного ведомства обнаружили ряд сайтов, который информировал посетителей о свободной продаже вышеназванных свидетельств. При этом вход на данные ресурсы осуществлялся свободно для всех и не требовал регистрации.

По итогам проверки административное исковое заявление о признании информации, содержащейся на этих сайтах запрещенной к распространению на территории РФ, было направлено в суд.

Требования прокурора были удовлетворены в полном объеме, а соответствующая информация направлена в Роскомнадзор для блокировки ip-адресов.

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