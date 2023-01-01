В Пермском крае два бультерьера набросились на 11-летнюю девочку С владельцев собак взыскали 300 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Прокуратура Пермского края

В Березниковском городском суде оглашён приговор по иску местного прокурора к владельцам бойцовских собак, которые едва не растерзали 11-летнюю девочку.

В материалах суда сказано, что в сентябре 2022 года, находясь в одной из деревень Березниковского округа, в дневное время женщина с дочерью прогуливались по территории населенного пункта. В это время со стороны леса выбежали и напали на ребёнка бультерьеры. Отогнать от девочки животных без намордников удалось только мужчине, находящемуся неподалеку.

В ходе проверки выяснилось, что у собак имелись владельцы – супружеская пара, но в тот момент они никаких действий, направленных на безопасное нахождение своих питомцев в общественных местах, не предприняли.

В результате нападения девочка попала в больницу, ей потребовалось хирургическое вмешательство, дальнейшее длительное лечение укушенных ран ног, а также курс психологической помощи.

Решением суда с ответчиков взыскано 300 тыс. руб.

Прокуратура города после вступления судебного решения в законную силу проконтролирует его фактическое исполнение, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

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