Владимиру Спивакову показали, как ведётся ремонт Пермской краевой филармонии Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ознакомил художественного руководителя коллектива «Виртуозы Москвы» Владимира Спивакова с ходом ремонта Пермской краевой филармонии. Об этом глава Прикамья сообщил в своём telegram-канале.

«Показал маэстро реконструкцию большого зала Пермской краевой филармонии. Договорились, что следующее большое музыкальное мероприятие с участием Владимира Теодоровича пройдет уже в обновленном большом зале», — написал губернатор.

Со сцены на закрытии XIV фестиваля «Владимир Спиваков приглашает…» Махонин также пообещал в течение месяца открыть большой зал филармонии. Маэстро ответил, что все губернаторы на протяжении 14 лет это публично обещали, но, «кажется, этот сдержит слово».

Напомним, фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» проходит в Перми уже 14-й раз. В настоящее врем на объекте завершены основные работы, производится монтаж оборудования.





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