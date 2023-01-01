В честь юбилея города в Перми автобусы выстроились в цифру 300 Флешмоб лёг в основу видеоклипа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В преддверии 300-летия Перми водители городских автобусов провели флешмоб. Они выстроили свой подвижной состав в виде цифры 300. Таким образом команда водителей и перевозчиков поздравила пассажиров с наступающим юбилеем города. Также флешмоб лёг в основу видеоклипа, который власти опубликовали в официальных городских пабликах.

В мэрии при этом напомнили, что сейчас общественный транспорт в Перми существенно обновлён. В настоящее время в городе курсирует 669 автобусов и 24 трамвая 2020-2022 годов выпуска.

А система общественного транспорта Перми заняла первое место в общероссийском рейтинге транспортных систем, исключая Москву и Санкт-Петербург.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.