На следующей неделе жители 300 домов Перми останутся без воды Отключения начнутся с 13 июня Поделиться Твитнуть

С 13 по 18 июня в Перми запланированы масштабные ремонтные и профилактические работы на сетях, которые потребуют отключения водоснабжения в жилых домах, об этом сообщили в компании «НОВОГОР-Прикамье».

Так, 13 июня с с 09:00 до 19:00 для замены задвижки будет отключён участок водопровода диаметром 15-30 см по адресу: ул. Свиязева, 35. В связи с этим без воды останутся дома по адресам:

— ул. Дивьинской, 47-124;

— ул. Беляева, 109;

— ул. 1-я Карьерная, 3-76;

— ул. 3-я Карьерная 10-20;

— ул. Экскаваторная, 4-33; 33а-45, 35, 35а, 37а;

— ул. Конструкторская, 3-34;

— ул. Газосварщиков, 3-34, 33;

— ул. Разведчиков, 25, 34, 36, 41,43,45,51,42,44;

— ул. 2-я Ремонтная — полностью;

— ул. 1-я Ремонтная — полностью;

— ул. Энергетиков, 4-34;

— ул. Сталеваров, 6-34;

— ул. Геологов, 10-34;

— ул. Свиязева, 35, 37,39,39А,41,41/1, 43, 43б, 41к47/48, 43/1, 49, 47, 45, 43,43/1;

— ул. Энергетиков, 38, 38А, 37, 39, 39к2, 40;

— ул. Геологов, 29, 29/2;

— ул. Дивьинская, 84;

— ул. Разведчиков, 38;

— СНТ Коллективный сад №85;

— ул. Глинки, 8 — левый ввод.

С 9:00 до 18:00 13 июня для проведения ремонтных работ в ЦТП ПАО Т Плюс на ул. Быстрых, 35 будет отключен участок водопровода диаметром 15 см и без воды останутся следующие жилые дома:

— ул. Быстрых, 9,11,13,14,15,17;

— ул. Металлистов, 18,21;

— ул. Чехова 18,20,22,24,26.

С 10 час. 13 июня на сутки для производства работ по врезке вновь построенного участка водопровода будет сделано отключение участка водопровода диаметром 30 см на ул. Карпинского. В связи с этим будет отключена вода на левом входе дома №112 по ул. Карпинского.

С 9 до 17 час. 15 июня из-за ремонта на сетях ПСК без воды останутся дома №40, 39, 36, 34, 32, 30, 33, 23, 46, 42 на ул. Народовольческой

А с 10:00 16 июня на сутки из-за ремонтных работ вода исчезнет в домах по адресам:

— ул. Карпинского, 8а, 10;

— ул. Левченко, 2, 6А, 6В, 6Г, 1, 1литШ, 1литА, 1к1, 1к2, 1к2а.

«Сделайте, пожалуйста, необходимый запас воды. Просим вас с пониманием отнестись к подобным ситуациям и приносим извинения за неудобства», — обратились к горожанам сотрудники компании «НОВОГОР-Прикамье».

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