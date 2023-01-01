Первая партия гуманитарного груза из Прикамья отправлена в Белгородскую область Она предназначена для жителей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в Белгородскую область отправлена 20-тонная фура, которая доставит жителям приграничного с Украиной российского региона продукты длительного хранения, гигиенические предметы и товары первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, в последние недели из ряда районов Белгородской области из-за обстрелов и проникновения через границу РФ диверсионных групп были вынуждены эвакуироваться около 60 тыс. человек. Большинство из них уехали к родственникам, однако в пункте временного размещения в Белгороде находятся около 8 тыс. чел.

Ранее, начиная с марта прошлого года, жители Прикамья, общественные организации, политические партии и предприятия отправляли гуманитарные грузы для населения ЛНР, ДНР и участников СВО. Только за 2022 год из Прикамья отправлено более 700 тонн предметов первой необходимости, продуктов и т.д.

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