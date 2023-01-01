В Перми застройщик подделал документы для получения разрешения на строительство Теперь делом займётся МВД Поделиться Твитнуть

фото: минимущества Пермского края

В отношении одного из пермских застройщиков началось расследование по факту подделки разрешения на строительство. Об этом сообщили в краевом минимущества. Подделка официального документа является уголовным преступлением. В УК РФ есть соответствующая статья — № 327.

Как сообщили в ведомстве, для получения разрешения на возведение административного здания девелопер представил в минимущества копию согласия собственника на размещение объекта на принадлежащем ему земельном участке. Однако в ходе проверки было установлено, что согласие на возведение административного здания по этому адресу владелец выдавал другому застройщику.

Минимущества направило документы в Пермское городское управление МВД для проведения расследования.





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