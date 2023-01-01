Андрей Стрельцов «Звезда 2005» обыграла столичное «Чертаново» Пермский женский футбольный клуб уверенно закрепился на четвёртом месте в турнирной таблице Поделиться Твитнуть

Скиншот видеотрансляции

В рамках 13-го тура чемпионата Суперлиги «Звезда-2005» на своём поле сыграла с ЖФК «Чертаново». Счёт в матче открыли хозяева поля. На седьмой минуте отличилась Наталья Осипова. На 17-й минуте гости отыгрались.



Однако в конце первого тайма Валерия Белая снова вывела вперёд пермскую команду. В итоге победа досталась «Звезде-2005» со счётом 2:1.



В четырёх последних играх подопечные Елены Сусловой одержали три победы и один матч завершили вничью.



Сейчас в турнирной таблице «Звезда-2005» уверенно занимает четвертое место из 123 команд.





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