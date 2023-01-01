Максим Артамонов В Перми пожарные спасли трёх человек из горящей пятиэтажки Жители дома не могли самостоятельно выйти из здания Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео "ЧП Пермь"

Днём 10 июня в пятиэтажном доме по улице Льва Шатрова, 22 произошёл пожар. Об этом сообщается в паблике «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю пояснили, что сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Л. Шатрова поступило 13:39. К месту возникновения пожара выехали 16 спасателей и четыре спецмашины. По прибытии они установили, что в подъезде горит мусор.



Спасатели помогли спуститься по раскладной лестнице трём жителям. До прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались пять человек.



Площадь пожара составила 1 кв. м. Его ликвидировали в 13:46.

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