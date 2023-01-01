Андрей Стрельцов
Пермские пловцы отличились на чемпионате страны
Они стали призёрами в соревнованиях на длинных дистанциях
В акватории гребного канала «Дон» прошёл первый день чемпионата России по плаванию на открытой воде. Были разыграны медали в заплывах на 10 км.
Пермская спортсменка Екатерина Сорокина завоевала «серебро», показав результат 2.07.06.7.
Ещё одна награда — у Руслана Садыкова. Как и в прошлом году, наш земляк сумел завоевать «бронзовую» награду с результатом 1.57.57.
Впереди во второй день чемпионата в Ростове-на-Дону заплывы на 5 км. Они пройдут 11 июня.
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