Андрей Стрельцов Пермские пловцы отличились на чемпионате страны Они стали призёрами в соревнованиях на длинных дистанциях Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация плавания Пермского края

В акватории гребного канала «Дон» прошёл первый день чемпионата России по плаванию на открытой воде. Были разыграны медали в заплывах на 10 км.

Пермская спортсменка Екатерина Сорокина завоевала «серебро», показав результат 2.07.06.7.

Ещё одна награда — у Руслана Садыкова. Как и в прошлом году, наш земляк сумел завоевать «бронзовую» награду с результатом 1.57.57.

Впереди во второй день чемпионата в Ростове-на-Дону заплывы на 5 км. Они пройдут 11 июня.

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