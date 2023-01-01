Максим Артамонов В Березниках на 300 тысяч рублей оштрафовали владельцев собак, которые покусали ребёнка Происшествие случилось в сентябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба прокуратуры Пермского края

Березниковский городской суд взыскал 300 тыс. руб. с хозяев собак бойцовской породы. Осенью прошлого года животные напали на 11-летнего ребёнка и покусали его. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Как уточнили в ведомстве, сентябре 2022 года родители ребёнка из Березниковского городского округа обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении прав на комфортные и безопасные условия проживания, а также об ответственном обращении с животными.

В ходе проверки прокуратура установила, что в сентябре 2022 года в одной из деревень рядом с Березниками 11-летний получил многочисленные травмы ног в результате нападения двух собак бойцовской породы. Происшествие случилось днём, когда женщина со своей дочерью гуляла на улице.

«В это время со стороны прилегающего лесного массива на них напали бультерьеры. Отогнать от девочки животных, не имеющих намордников и иных сдерживающих приспособлений, удалось только мужчине, находящемуся неподалеку», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Как выяснилось, у собак были владельцы — супружеская пара.





После нападения собак девочку госпитализировали, потребовалось хирургическое вмешательство и длительное лечение. Кроме того, в дальнейшем ей потребовалась психологическая помощь.





Мама пострадавшего ребёнка обратилась в прокуратуру, а Березниковский городской суд признал требования надзорного органа законными и обоснованными. С ответчиков было взыскано 300 тыс. руб.

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