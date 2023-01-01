Максим Артамонов В Пермском крае будут судить бывших полицейских из Башкирии, обвиняемых в покушении на наркоторговлю Они действовали в составе организованной группы Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Следователи СУ СКР по Пермскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении трёх бывших сотрудников МВД по Башкирии. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей в особо крупном размере. По данным следователей, бывшие полицейские действовали в составе организованной группой и использовали своё служебное положение. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

По версии СК, в августе 2022 года полицейский из УМВД по Стерлитамаку получил информацию от неустановленного лица о возможности купить наркотики. После этого он с двумя коллегами произвели закупку и получили координаты тайника, расположенного в Пермском районе. Через несколько дней, 21 августа, башкирские полицейские приехали в Пермский край на автомобиле и забрали наркотики. После этого их задержали сотрудники ГУ МВД по Пермскому краю.

После служебной проверки в МВД по Республике Башкортостан задержанных сотрудников уволили из органов внутренних дел. В отношении двух бывших полицейских дело направлено в суд, а в отношении третьего уголовное преследование прекращено в связи с его смертью.

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