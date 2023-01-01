Максим Артамонов В Перми на Дне города выступит Александр Плотников Это сын депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова Поделиться Твитнуть

В День города, 12 июня, в Перми на сцене возле здания краевого парламента выступит Александр Плотников, сын депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова, известный под псевдонимом Plotnikov. Об этом сообщает ТК ВЕТТА.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Плотников-младший написал, что ждёт всех 12 июня в 17:30, «чтобы оставить след в истории!». Он также отметил, что на выступлении будут представлены его грядущие релизы.

Во время празднования Дня города 11 и 12 июня в Перми будут работать более 15 праздничных площадок, на которых выступят пермские творческие коллективы и звезды российской эстрады, включая Zivert, DJ Smash, Вани Дмитриенко, Artik&Asti, Иванушек International и других.

Отец исполнителя, Владимир Плотников, по итогам 2021 года стал самым богатым депутатом городского парламента. Он указал доход в 221 млн руб. Плотникову принадлежат на праве собственности восемь земельных участков общей площадью 18 818 кв. м, два жилых дома на 418,6 и 520,3 кв. м. Кроме того, у него есть половина квартиры в Испании площадью 118,5 кв. м (вторая половина квартиры принадлежит жене депутата). Кроме того, у в декларации у Плотникова указаны два автомобиля — Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120.

Годом ранее депутат задекларировал доход в 218,5 млн руб.

Владимир Плотников регулярно высказывается в поддержку российской спецоперации на территории Украины и за пропаганду патриотических ценностей. Это не мешает парламентарию иметь недвижимость за рубежом.

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