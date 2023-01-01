Максим Артамонов В Пермском крае мужчину осудили на 11 лет колонии за угрозы убийством и похищение ребёнка Инцидент произошёл прошлым летом в Горнозаводском округе Поделиться Твитнуть

Фото: Пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Вынесен приговор в отношении 43-летнего жителя Горнозаводского городского округа. Его признали виновным в угрозе убийством и похищение несовершеннолетнего с угрозой применения насилия. Его осудили на 11 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, в июле 2022 года мужчина находился в алкогольного опьянения в районе водоёма в лесном массиве в Горнозаводском районе. Там он встретил ранее незнакомую ему женщину и в агрессивной форме потребовал остаться с ним наедине. Потерпевшая отказалась, и мужчина, используя нож в качестве оружия, начал угрожать ей убийством. Спасаясь от пьяного мужчины, он прыгнула в водоём, переплыла на другой берег и убежала.

В тот же день подсудимый встретил выгуливавшую собаку малолетнюю девочку и похитил её. Угрожая применением насилия, он связал девочке руки и удерживал её до позднего вечера. Когда мужчина уснул, девочка смогла убежать, вернуться домой и сообщить о произошедшем.

В итоге суд назначил виновному назначено в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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