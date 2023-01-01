Максим Артамонов В Перми грузовой поезд сбил насмерть женщину Следователи проводят проверку Поделиться Твитнуть

Фото: Центральное МСУТ СКР

Поздно вечером 8 июня на перегоне Бахаревка—Пермь II грузовой поезд сбил 31-летнюю женщину. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на Центральное следственное управление на транспорте СКР.

Следователи начали проверку, на место происшествия выехал уполномоченный транспортный прокурор.

По предварительным данным, причиной происшествия послужили неосторожные действия погибшей.

Как рассказали в следственном управлении, «машинисту поезда не удалось предотвратить столкновение. Следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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