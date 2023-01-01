В краевой перинатальный центр поступило оборудование на сумму более 180 млн рублей Закуплено более 40 единиц высокотехнологичной аппаратуры Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено Департаментом информационной политики администрации губернатора Пермского края

В Пермский краевой перинатальный центр (ПКПЦ) закуплено более 40 единиц высокотехнологичной аппаратуры на сумму свыше 180 млн руб. Как сообщили в Минздраве Прикамья, средства выделены из федерального резервного фонда. Этот вопрос обсуждался во время последнего визита председателя правительства РФ Михаила Мишустина в регион.

В Минздраве отметили, что в ПКПЦ ежегодно рождается порядка 5 тыс. детей. Здесь сконцентрирована медицинская помощь беременным женщинам высокой группы риска акушерской патологии. Также в медучреждении оказывается специализированная помощь новорожденным, в том числе появившимся на свет с экстремально низкой массой тела. Ежегодно порядка 550 младенцев перинатального центра нуждаются в оказании медпомощи в отделении реанимации и интенсивной терапии, которую они здесь и получают. Поэтому все жительницы Прикамья со сверхранними преждевременными родами маршрутизируются в ПКПЦ.

В связи с этим, парк материально-технической базы, в том числе реанимационного оборудования для родившихся недоношенных детей, требует своевременного обновления.

На сегодняшний день в центр поступили 12 систем искусственной вентиляции легких для лечения новорожденных, находящихся в критических состояниях, с управляющим дисплеем на общую сумму 63,6 млн руб. Это аппарат ИВЛ для новорожденных, который обеспечивает всестороннюю дыхательную терапию. В одном устройстве совмещена возможность использовать традиционную, неинвазивную, а также мощную высокочастотную осцилляторную вентиляцию легких ребенка.

Кроме того, поставлены шесть инкубаторов для новорожденных, которые трансформируются в открытую реанимационную систему (ОРС) на сумму 36,9 млн руб. ОРС помогает поддерживать необходимую температуру тела новорожденного лучистым теплом с термостабильностью, а также дает возможность контролировать состояние ребенка сразу по нескольким параметрам.

Еще шесть инкубаторов — для интенсивной терапии для новорожденных на сумму 21 млн руб. Эта аппаратура помогает поддерживать рост недоношенного ребенка и стабильность его состояния и позволяет медперсоналу регулировать свет, шум, температуру, уровень влажности и кислорода.

Закуплены семь открытых реанимационных систем для новорожденных на сумму 11,2 млн руб. Устройство предназначено для проведения первичной реанимации и обогрева новорожденных в условиях родильного зала.

Также в центре появилась широкопольная цифровая офтальмологическая система на сумму 10,8 млн руб. Система, которая является на сегодняшний день единственным прибором, позволяющим объективно диагностировать и документировать заболевания сетчатки и другие внутриглазные патологии у новорожденных детей.

Помимо этого, приобретен ультразвуковой диагностический аппарат HM70A-RUS (портативный УЗИ аппарат экспертного класса) на сумму 8,8 млн руб., пять прикроватных мониторов для слежения за жизненными функциями новорожденного на сумму 9,5 млн руб. и три реанимационных комплекса с портативным аппаратом для проведения ИВЛ у новорожденных на сумму 21 млн руб.

Вся перечисленная аппаратура уже находится в Пермском краевом перинатальном центре, прошла проверку и после официальной передачи ее на баланс медучреждения начнет свою работу.

«Это самая крупная и дорогостоящая модернизация оборудования в Пермском краевом перинатальном центре за последнее десятилетие, которая будет способствовать повышению качества оказания медицинской помощи новорожденным. Таким образом, наше медучреждение внесет вклад в повышение показателя естественного прироста населения Пермского края», — Дмитрий Михневич.

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