Максим Артамонов В Перми власти могут снова сделать пешеходную улицу На этот раз «пермский Арбат» может появиться на Советской Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

Администрация Перми может рассмотреть инициативу о создании новой пешеходной улицы — на участке улицы Советской от Сибирской до Комсомольского проспекта. Об этом глава Перми Алексей Дёмкин заявил во время прямого эфира в соцсети «ВКонтакте», отвечая на поступивший вопрос о пешеходных улицах в городе.

Чиновник назвал эту инициативу «хорошей», но «нужно посмотреть, как это будет работать с учётом существующей дорожной сети, так как это в любом случае повлияет на движение транспорта», отметил он. В перспективе эта идея может быть обсуждена депутатами гордумы и представителями общественности.

Дёмкин пояснил, что в Перми уже был опыт организации пешеходной улицы — на ул. Пермской, но этот проект, по словам чиновника, «не задышал», поэтому его свернули.

«Мы запускали этот проект, но он не зажил. Там городские власти пытались реализовать различные ремесленные активности, организовать сувенирные лавки. Какое-то время было интересно, но жизни на этой улице не было. Это было похоже на искусственное дыхание — пока вдыхаешь, она живет, перестаешь в нее вдохновение запускать, и жизнь там замирала», — заявил чиновник.

Напомним, в 2011 году участок Пермской от улицы Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта (около 270 метров) стал пешеходным. Чиновники назвывали его «пермским Арбатом», однако в августе 2018 года градсовет при главе Перми решил вновь открыть этот «Арбат» для автомобилей.

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