Андрей Стрельцов «Пермские медведи» завершили сезон В Санкт-Петербурге они заняли четвёртое место в международном турнире Поделиться Твитнуть

​ Завершился розыгрыш SEHA — Gazprom Leaguе. В четверг в матче за третье место встретились гандболисты «Чеховских» и «Пермских медведей». ​ Со счётом 40:30 победу одержала подмосковная команда.

Самым результативным игроком игры стал линейный чеховской команды Александр Ермаков, забросивший десять мячей.

​Таким образом, чеховцы стали обладателями бронзовых медалей турнира, а подопечные Валентина Бузмакова остались без наград. На этом сезон для «Пермских медведей» завершён.

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