Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» завершили сезон
В Санкт-Петербурге они заняли четвёртое место в международном турнире
Завершился розыгрыш SEHA — Gazprom Leaguе. В четверг в матче за третье место встретились гандболисты «Чеховских» и «Пермских медведей». Со счётом 40:30 победу одержала подмосковная команда.
Самым результативным игроком игры стал линейный чеховской команды Александр Ермаков, забросивший десять мячей.
Таким образом, чеховцы стали обладателями бронзовых медалей турнира, а подопечные Валентина Бузмакова остались без наград. На этом сезон для «Пермских медведей» завершён.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.