Пермские власти прокомментировали нехватку парковочных мест на площади «Трёх столетий» Дополнительный паркинг должен появиться слева от дома №3а по улице Монастырской Поделиться Твитнуть

Фото: ТГ-канал Дмитрия Махонина

В администрации Перми сообщили, что в адрес главы города поступают вопросы от жителей о недостаточном количестве парковочных мест на обновленной площади «Трёх столетий». В связи с этим в мэрии решили дать свои пояснения.

Во-первых, в администрации отметили, что проект реконструкции был создан по заказу краевого учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта», а городским властям был только передан для реализации уже в готовом виде.

Сейчас оставить свой автомобиль можно вдоль ул. Монастырской, а также за зданием Речного вокзала.

Кроме того, проектом предусмотрена организация 26 парковочных мест слева от здания по ул. Монастырская, 3а. На сегодняшний день работы на площади продолжаются, объект не сдан.

«В адрес подрядчика будет направлено письмо с требованием следовать проектным решениям. В ближайшее время будут установлены соответствующие знаки и заработает паркомат», — добавили в мэрии.

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