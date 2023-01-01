Максим Артамонов В Перми после ДТП в Индустриальном районе водителя зажало в автомобиле Его извлекли спасатели Поделиться Твитнуть

Скриншот видео "ЧП Пермь"

Утром 8 июня в Индустриальном районе Перми на перекрёстке Леонова — шоссе Космонавтов произошло ДТП с участием BMW и автомобиля ВАЗ. В результате водитель отечественной машина оказался зажат. Об этом сообщается в telegram-канале «Пермь с огоньком».

Пользователи соцсетей публикуют видео и фотографии аварии. На кадрах видно, как спасатели пытаются извлечь пострадавшего из машины. Очевидцы сообщают, что он жив.

В ГИБДД пока не прокомментировали происшествие.

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