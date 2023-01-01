Пермский краевой фонд капремонта уличили в нарушении антимонопольного законодательства Поделиться Твитнуть

фото: ФАС России

Пермское УФАС признало краевой фонд капремонта нарушившим закон о защите конкуренции. Ведомством было установлено, что фонд заключил с одним и тем же подрядчиком договоры на проведение строительного контроля и капремонта многоквартирного дома по ул. Закамской, 58 в Перми.

«В результате сложилась недопустимая ситуация, при которой на организацию, обязанную провести капремонт, возложена также функция проверки объёмов, сроков и качества выполненных работ, что противоречит целям и задачам строительного контроля», — отметили в УФАС.

Таким образом, действия фонда привели «к созданию преимущественных условий деятельности определённой организации, что привело к ограничению конкуренции на соответствующем товарном рынке».

Известно, что фонд исключил дом по ул. Закамской, 58 из состава объектов, в отношении которых подрядчик должен был проводить стройконтроль капремонта.

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