Максим Артамонов Пермские антимонопольщики оштрафовали «Пятёрочку» за ненадлежащую рекламу Торговая сеть ввела в заблуждение пенсионеров по поводу скидок в магазине Поделиться Твитнуть

торговая сеть «Пятёрочка»

Константин Долгановский

Пермское УФАС выявило нарушение законодательства о рекламе в рекламном телеролике об акции торговой сети «Пятёрочка» («Пенсионерам скидки»), который распространялся в эфире «Первого канала» и «России-1», и оштрафовало её на 300 тыс. руб. С жалобой на эту рекламу ранее обратились покупатели. Они посчитали, что их вводят в заблуждение, сообщили в пресс-службе антимонопольного органа.

Как установили в ведомстве, информация в видеоролике давала потребителям основания полагать, что акция распространяется на все товары в магазинах торговой сети. Однако скидка действовала лишь на отдельные категории товаров. Полная информация об условиях акции сообщалась на официальном сайте ритейлера и в дисклеймерах к рекламе.

При этом текст дисклеймеров обозначался мелким шрифтом и демонстрировался в рекламном видеоролике в течение короткого времени.

«Существенная для потребителей информация обо всех условиях акции присутствовала в рекламе формально и не могла быть ими воспринята в полной мере из-за мелкого шрифта и краткого времени показа», — пояснили в Управлении ФАС по Пермскому краю.

В связи с этим антимонопольщики возбудили в отношении ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятёрочка») дело по признакам нарушения рекламного законодательства, а затем дело об административном правонарушении. В итоге реклама была признана ненадлежащей, а рекламодателю ООО «Агроторг» выдано предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе. Компанию оштрафовали на 300 тыс. руб.

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