Максим Артамонов В Перми женщина незаконно получила более 1 млн рублей за нерождённого ребёнка Уголовное дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Фото из архива

Прокуратура Орджоникидзевского района Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пермячки, которой инкриминируют мошенничество при получении выплат, совершённое в крупном размере. Она незаконно получила более 1 млн руб. за нерождённого ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, женщина обратилась в Орджоникидзевский отдел ЗАГСа с заведомо ложным заявлением о рождении ребёнка. При этом она пояснила, что не обращалась за медпомощью во время родов. На основании представленных документов ей выдали свидетельство о рождении ребёнка, которое в дальнейшем явилось основанием для назначения и выплаты ей социальных мер поддержки, в том числе как нуждающейся семье в случае рождения в 2019-2022 годах третьего ребёнка и последующих детей, отметили в прокуратуре.

Всего женщине выплатили из бюджета свыше 1 млн руб.

По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно направлено в Орджоникидзевский районный суд Перми.

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