В части Мотовилихинского района Перми 9 июня отключат холодную воду Поделиться Твитнуть

По данным «Новогор-Прикамья», в пятницу, 9 июня, в Перми из-за ремонта водопровода на ул. Пирожкова в части Мотовилихинского района отключат холодную воду. Работы запланированы с 10.00 до 19.00.

Как сообщает «Рифей», без воды останутся жители микрорайона Вышка-1, а также дома по ул. Восстания, 16, 17, 17к1, 24-28, 27а, 31, 31а, 40, 42, ул. Пирожкова, 26, 28, 28а/1, 28а, ул. Потерянная, 9, ул. Пролетарская, 3-15, ул. 1905 года, 1-4 и ул. Мостовая, 3а, 4 и 6.

Пермякам рекомендуют заранее сделать необходимые запасы воды на период отключений.

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