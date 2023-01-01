Алёна Бронникова Пермякам предлагают посмотреть финал Лиги чемпионов УЕФА в кинотеатре Матч состоится 10 июня Поделиться Твитнуть

ТРЦ «Планета»

Константин Долгановский

В кинотеатрах, расположенных в пермских ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162б) и ТРК «Семья» (ул. Революции, 13), 10 июня пройдёт прямая трансляция финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщили в пресс-службе «Планеты».

Начало матча состоится в 23:45. Английский «Манчестер Сити» сыграет в Стамбуле с итальянским «Интером». Пермяки смогут посмотреть финальную игру самого престижного европейского турнира по футболу на большом экране. Стоимость билетов 480 руб.

Напомним, 12 июня во всех районах города состоятся праздничные концерты, посвящённые 300-летию города. Торгово-развлекательный центр «Планета» станет одной из площадок для проведения праздничных мероприятий, где вечером для пермяков выступит дуэт Filatov&Karas.





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