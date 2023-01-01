Представлен новый подход к уничтожению борщевика в Прикамье Поделиться Твитнуть

На заседании краевого правительства 7 июня, которое прошло рамках рабочего выезда в Березовский муниципальный округ, был рассмотрен вопрос о мерах противодействия распространению борщевика Сосновского в регионе.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что проблема борщевика остается актуальной для многих регионов России, а в Прикамье им на сегодня засорено порядка 93 тыс. га земель.

«Мы должны комплексно подходить к этой задаче. В части обработки муниципальных земель — это зона ответственности администраций округов. Здесь надо работать более активно, а также важно взаимодействовать с другими собственниками участков. Со своей стороны, региональные власти в этом году увеличили объем финансирования на борьбу с борщевиком. Упор в этом году сделан на территории, в которых проживают порядка 70% населения края, от которых мы получаем наибольшее число обращений по теме устранения борщевика. Но и другие территории забывать нельзя», — отметил Дмитрий Махонин.

Губернатор заявил, что ключевая задача для всех собственников и организаций, задействованных в работе по устранению борщевика — своевременно и четко в течение летнего сезона проводить все этапы обработки, чтобы с началом весны было как можно меньше всходов сорняка.

Министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков доложил о ходе работ по борьбе с борщевиком. По данным регионального ведомства, 82% площадей, заросших сорным растением в регионе, относятся к землям сельскохозяйственного назначения. 9% — это территории населенных пунктов, 6% — лесной фонд, 3% — полосы отвода дорог.

С этого года организация работ по уничтожению борщевика возложена на краевое учреждение «Центр развития агробизнеса». Этот единый оператор заключил государственные контракты на устранение сорняка механическим способом в 5 указанных муниципальных образованиях на сумму почти 80,8 млн руб.

При этом с 18 мая 2023 года распоряжением губернатора на территории Пермского края введен режим «повышенная готовность», а также утвержден План действий по предупреждению распространения и уничтожению борщевика Сосновского в муниципальных образованиях Пермского края. Эти меры дают властям полномочия для сплошной уборки сорняка на всех землях, включая частные.

В течение сезона оператор должен организовать работы в три этапа. Первый стартовал 24 мая: на сегодня обработано порядка 500 га на границах населенных пунктов. В ежедневном режиме проводится оценка качества работ с участием краевого учреждения «Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края». Второй этап работ будет проходить с 1 июля по 1 августа, третий — с 10 августа по 10 сентября.

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