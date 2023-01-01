Алёна Бронникова Скончалась заслуженный санитарный врач Пермского края Галина Сергеева Ей было 87 лет Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Пермском крае на 88-м году жизни скончалась заслуженный работник государственной санитарно-эпидемиологической службы Галина Сергеева. Информация об этом появилась на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«Коллектив Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» выражает соболезнования родным и близким. Светлая память о Галине Васильевне Сергеевой навсегда останется в наших сердцах», — сообщила пресс-служба ведомства.

Галина Сергеева получила образование санитарного врача в Пермском государственном медицинском институте и с 1959 года начала работу врачом-эпидемиологом в Гремячинской СЭС, в 1963-м была назначена главврачом учреждения, исполняющим обязанности заведующего горздравотделом в его отсутствие. Затем с 1970 по 1987 годы она занимала должность руководителя санитарной службы в Чайковском. Решала сложные вопросы на посту депутата городского совета в течение четырёх созывов. Была награждена значком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда».





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