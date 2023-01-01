Алёна Бронникова Пермские власти решили усилить защищённость эспланады от террористических угроз Два квартала в центре Перми внесут в перечень мест массового пребывания людей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Администрация Перми добавила 64 и 68 кварталы городской эспланады в перечень мест массового пребывания людей. Проект постановления появился на сайте ведомства. Он отправлен на независимую антикоррупционную экспертизу до 13 июня.

Участок, ограниченный улицами Куйбышева, Ленина, Петропавловской, Попова и Борчанинова войдёт в один из пунктов перечня — «Территории для общественных собраний граждан» в Ленинском районе, до 2021 года в этом пункте была указана открытая площадка перед монументом «Героям фронта и тыла» на эспланаде.

Согласно федеральным законам, к местам массового пребывания людей предъявляются особые требования. Так, в постановление российского правительства от 25 марта 2015 года № 272 об утверждении требований к антитеррористической защищённости таких мест включены пункты о присвоении им категории в зависимости от возможных последствий совершения террористического акта, о составлении информационного документа по итогам обследования и категорирования места — паспорта безопасности. Кроме того, требования учитывают мероприятия по обеспечению безопасности, оборудование техническими средствами и физической охраной.

Кварталам на эспланаде присвоена третья категория — место массового пребывания людей, в котором при определённых условиях может одновременно находиться от 50 до 200 человек. Как пояснили «Новому компаньону» в администрации города, отнесение эспланады к месту массового пребывания людей позволит обеспечить правовые основания для паспортизации и обеспечения антитеррористической защищённости. На проведении публичных мероприятий это никак не отразится.

«Пермяки и гости краевой столицы полюбили 64 и 68 кварталы, это стало местом массового пребывания людей. Соответственно, повысились требования к обеспечению безопасности. В настоящее время в этих кварталах уже имеется большое количество инженерно-технических решений, позволяющих обеспечивать безопасность», — рассказали в ведомстве.





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