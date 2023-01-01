Максим Артамонов В соцсетях главу Перми обвинили в поддержке секты, которая хотела разместить свою рекламу на баннерах В пресс-службе мэрии опровергли эту информацию Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми за счёт городского бюджета якобы должны были появятся баннеры с соцрекламой организации «Созидательное общество». Об этом написала представительница движения в своём аккаунте в соцсети ВКонтакте и поблагодарила главу Перми Алексея Дёмкина за поддержку.



Владелец telegram-канала «КомисссарЪ» Василий Кучумов предположил, что «Созидательное общество» связано с Международным общественным движением «АллатРа» (МОД «АллатРа»). Это новое религиозное движение, которое было основано на Украине и действует в России, некоторых странах Европы и США. В связи с этим Кучумов попросил Управление ФСБ по Пермскому краю «обратить на всё это особое внимание». Дёмкина же владелец канала попросил размещать баннеры «хотя бы не на украинском языке».

В пресс-службе администрации Перми опровергли информацию о том, что глава города поддержал размещение «социальной рекламы» определенной тематики.



«Глава города не согласовывал размещение баннеров с подобной информацией. Отметим, что в адрес муниципального перевозчика направлялось письмо с коммерческим предложением разместить рекламный ролик на мониторах в общественном транспорте. Однако на маршрутах муниципального перевозчика трансляция не была одобрена и, соответственно, не ведётся. В обязательном порядке проинформируем правоохранительные органы с просьбой провести процессуальную проверку и дать правовую оценку законности деятельности указанной организации», — рассказали в администрации.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.