Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Пермском крае в День России пройдёт более 500 праздничных событий и акций
В них примут участие 800 тысяч человек
День города, который в Перми по традиции отмечают 12 июня, совпадает с федеральным праздником – Днём России. Об этом на заседании правительства 7 июня напомнила министр культуры Пермского края Алла Платонова, рассказывая о том, какие события пройдут в этот день в Перми.
Всего в рамках праздника запланировано более 500 праздничных
событий и акций, ожидается, что в них примет участие около 800 тыс. человек по
всему Пермскому краю.
В связи с федеральным праздником Пермь поддержит две
общероссийские акции: «Мы с Россией» и «Флаги России». Первая – это раздача
бело-сине-красных ленточек, вторая – украшение окон домов национальной
символикой.
12 июня с 12.00 до 20.00 будет проходить краевая акция
«Культурный марафон», в рамках которой запланирована работа социальных
кинозалов, тематические выставки в музеях, уроки патриотизма в библиотеках и
праздничные концерты в культурно-досуговых центрах всех муниципалитетов
Пермского края.
В Перми 12 июня состоятся два торжественных мероприятия с
участием губернатора Прикамья Дмитрия Махонина: в 11:00 в Органном зале глава
региона вручит достойным пермякам государственные награды – медаль ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, почётные звания Российской Федерации и благодарности президента
Российской Федерации; а спустя час в историческом парке «Россия – моя история»
состоится церемония вручения паспортов с участием губернатора.
Краевые учреждения культуры уже начали проводить
тематические события, посвящённые Дню России: так, в краевых музеях линейка
специальных событий стартовала 6 июня. Запланирована целая программа премьер
художественных и документальных фильмов о Перми в частной филармонии «Триумф»:
7 июня в 19:00 будет показан фильм Алексея Романова «Продавец счастливой пиццы»
(16 +), после чего состоится концерт группы «Пятый корпус», 11 июня в 19:00
состоится показ фильма Ольги Аверкиевой «Женское лицо» (16 +) о женщинах в
пермской благотворительности, а 12 июня – премьера ностальгической картины
Бориса Караджева «Воспоминания о городе М» (16 +).
12 июня в 14:00 на площади у ДК им. Солдатова начнётся
концерт Пермского губернского оркестра под открытым небом. Алла Платонова
отметила, что эти концерты всегда проходят в очень приподнятой, праздничной
атмосфере.
Кроме того, как напомнил губернатор Дмитрий Махонин,
состоится закладка нескольких звёзд на Аллее славы на эспланаде.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.