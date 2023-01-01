Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае в День России пройдёт более 500 праздничных событий и акций В них примут участие 800 тысяч человек Поделиться Твитнуть

День города, который в Перми по традиции отмечают 12 июня, совпадает с федеральным праздником – Днём России. Об этом на заседании правительства 7 июня напомнила министр культуры Пермского края Алла Платонова, рассказывая о том, какие события пройдут в этот день в Перми.

Всего в рамках праздника запланировано более 500 праздничных событий и акций, ожидается, что в них примет участие около 800 тыс. человек по всему Пермскому краю.

В связи с федеральным праздником Пермь поддержит две общероссийские акции: «Мы с Россией» и «Флаги России». Первая – это раздача бело-сине-красных ленточек, вторая – украшение окон домов национальной символикой.

12 июня с 12.00 до 20.00 будет проходить краевая акция «Культурный марафон», в рамках которой запланирована работа социальных кинозалов, тематические выставки в музеях, уроки патриотизма в библиотеках и праздничные концерты в культурно-досуговых центрах всех муниципалитетов Пермского края.

В Перми 12 июня состоятся два торжественных мероприятия с участием губернатора Прикамья Дмитрия Махонина: в 11:00 в Органном зале глава региона вручит достойным пермякам государственные награды – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётные звания Российской Федерации и благодарности президента Российской Федерации; а спустя час в историческом парке «Россия – моя история» состоится церемония вручения паспортов с участием губернатора.

Краевые учреждения культуры уже начали проводить тематические события, посвящённые Дню России: так, в краевых музеях линейка специальных событий стартовала 6 июня. Запланирована целая программа премьер художественных и документальных фильмов о Перми в частной филармонии «Триумф»: 7 июня в 19:00 будет показан фильм Алексея Романова «Продавец счастливой пиццы» (16 +), после чего состоится концерт группы «Пятый корпус», 11 июня в 19:00 состоится показ фильма Ольги Аверкиевой «Женское лицо» (16 +) о женщинах в пермской благотворительности, а 12 июня – премьера ностальгической картины Бориса Караджева «Воспоминания о городе М» (16 +).

12 июня в 14:00 на площади у ДК им. Солдатова начнётся концерт Пермского губернского оркестра под открытым небом. Алла Платонова отметила, что эти концерты всегда проходят в очень приподнятой, праздничной атмосфере.

Кроме того, как напомнил губернатор Дмитрий Махонин, состоится закладка нескольких звёзд на Аллее славы на эспланаде.

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