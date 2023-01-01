Максим Артамонов В Перми ищут пропавшего без вести фельдшера скорой помощи Мужчина ушел из дома больше месяца назад и не вернулся Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено родственниками пропавшего

В Перми волонтёры объявили поиски фельдшер скорой помощи, 39-летнего Сергея Дровняшина, который пропал почти месяц назад. Об этом сообщается на странице отряда «ПрикамьеПоиск» в соцсети «ВКонтакте».

По данным поисковиков, 10 мая мужчина вышел из дома в Индустриальном районе и с тех пор его никто не видел.



Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на родственников, долгое время Сергей работал фельдшером скорой помощи в Перми, а потом перебрался в Пензу, где познакомился со своей будущей женой, тоже медиком.



«Через какое-то время они уехали в Москву, сперва им выделили служебную квартиру, а потом они взяли ипотеку. В начале мая Сережа снова вернулся в Пермь — что-то у него в личной жизни произошло. Остановился у мамы в Кировском районе, а потом снял квартиру у знакомого в Индустриальном», — рассказал брат пропавшего — Андрей.

С 8 по 10 мая Сергей собрал в большую сумку все свои вещи и ушёл из квартиры. Хозяин квартиры сказал, что ключи он ему не передавал.

«Серёжа как-то говорил, что хотел бы пойти служить в зону СВО, но опять же, не так давно он созванивался со своей бывшей женой, она работает на скорой, и хотел устроиться к ней. Она и забила тревогу: телефон не отвечает, трудоустраиваться не приходит. Раньше Серега никогда не пропадал. Недавно мы написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтёрам», — рассказал родственник медика.



Приметы Сергея Дровняшина: на вид 40-45 лет, рост 165-170 см, плотного телосложения, голубые глаза, короткие темно-русые волосы. В день пропажи был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном, темно-синие джинсы, черные кроссовки.



Всех, кто знает что-либо о его местонахождении Сергея, родственники и волонтёры просят звонить в полицию по телефону 102 или его брату Андрею по телефону 8 902 47 42 800.



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