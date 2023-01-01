Алёна Бронникова Владимир Путин вручил государственную награду учителю из Лысьвы Татьяне Ощепковой присвоено звание «Заслуженный учитель РФ» Поделиться Твитнуть

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За заслуги в области образования и патриотического воспитания молодёжи учителю из Лысьвы Татьяне Ощепковой президент Владимир Путин вручил государственную награду. Информация о церемонии награждения в Екатерининском зале московского Кремля появилась на официальных страницах администраций муниципалитетов Пермского края ВКонтакте.

Татьяна Ощепкова оказалась одной из 10 учителей со всей страны, удостоенных государственной награды. Присвоение педагогам званий «Заслуженный учитель РФ» проходило совместно с награждением их воспитанников, участников СВО. Выпускнику Татьяны Ощепковой, старшему сержанту Павлу Останину присвоили звание «Герой России», вручили медаль «Золотая Звезда», Георгиевский крест и медаль Минобороны РФ «За возвращение Крыма».

«Когда мне позвонил Паша и попросил разрешения написать моё имя в наставники, у меня замерло сердце. С улыбкой на лице и трепетом в сердце дала своё согласие. Тогда я не знала, что мне присвоят звание «Заслуженный учитель РФ» и что награду будет вручать сам Владимир Путин. Хочу выразить слова благодарности своему выпускнику, Останину Павлу Сергеевичу, за высокую оценку моего педагогического труда», — поделилась учитель в интервью, опубликованном в соцсети.

По данным из открытых источников, Татьяна Ощепкова с 1997 года работает в лысьвенской школе № 16 учителем математики и информатики, с 1998 года стала вести классное руководство, а с 2016-го — кружок по робототехнике для 5-6 классов.





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