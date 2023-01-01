Максим Артамонов В Пермском крае создано региональное отделение «Союза православных женщин» Организация выступает против абортов, за патриотизм и традиционные православные ценности Поделиться Твитнуть

В Прикамье образовано региональное отделение международной общественной организации «Союз православных женщин». Председателем отделения избрана «активная православная мирянка», благотворитель Елена Протасова. Об этом сообщается на сайте организации.



В состав правления также вошли активные православные женщины Пермского края.



На сайте организации говорится, что основные цели «Союза...» — содействие укреплению роли традиционных православных ценностей в жизни общества, консолидация и координация усилий общественных объединений и граждан в осуществлении духовно-просветительной, культурной, благотворительной, просветительской и иной общественно-полезной деятельности.



Среди целей также значатся поддержка и защита прав многодетных семей, одиноких женщин, матерей-одиночек, малоимущих граждан, проведение лекций, семинаров, выставок, круглых столов, формирование у населения патриотизма, исторической памяти и любви к своей Родине, негативного общественного отношения к абортам.

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