Андрей Стрельцов «Пермские медведи» уступили в полуфинале международного кубка Теперь подопечные Валентина Бузмакова проведут поединок за третье место Поделиться Твитнуть

Гандболисты «Пермских медведей» в полуфинале SEHA — Gazprom Leaguе уступили в драматичном матче команде из Белоруссии «Мешков Брест». Поединок состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 34:33.

В другом полуфинале «Чеховские медведи» уступили «СКА-Минск».

Таким образом, 8 июня «пермские» и «чеховские" "медведи» разыграют между собой третье место.

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