Андрей Стрельцов
«Пермские медведи» уступили в полуфинале международного кубка
Теперь подопечные Валентина Бузмакова проведут поединок за третье место
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Гандболисты «Пермских медведей» в полуфинале SEHA — Gazprom Leaguе уступили в драматичном матче команде из Белоруссии «Мешков Брест». Поединок состоялся в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 34:33.
В другом полуфинале «Чеховские медведи» уступили «СКА-Минск».
Таким образом, 8 июня «пермские» и «чеховские" "медведи» разыграют между собой третье место.
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