В Прикамье будет судить мужчину, обвиняемого в истязании ребёнка Житель Майского избивал собственную дочь резиновым шлангом Поделиться Твитнуть

Сотрудники СУ СКР по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя посёлка Майский, обвиняемого в причинении физических и психических страданий несовершеннолетнему.

Как сообщили в ведомстве, следствием установлено, что в период с июля 2022 года по март 2023 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения по разным малозначительным поводам систематически избивал свою 14-летнюю дочь, в том числе резиновым шлангом и ремнем. Девочке были причинены психические страдания, физическую боль и телесные повреждения. Преступление выявила школьный педагог, которая и написала заявление в следственные органы.

В настоящее время потерпевшая изъята из семьи и помещена в государственное социальное учреждение.

Уголовное дело в отношении отца несовершеннолетней направлено в суд для рассмотрения по существу.

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