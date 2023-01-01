Алёна Бронникова В Березниках инспекция Госстройнадзора начала приёмку последнего дома в ЖК «Любимов» Жилой комплекс строился с 2014 года Поделиться Твитнуть

ЖК «Любимов», ул. Строителей, 10

permkrai.ru

В Березниках готовится к сдаче последний дом в новом микрорайоне «Любимов» на Строгановском бульваре, 13. Генеральный директор Фонда развития Пермского края Алексей Бураков рассказал о том, что уже в скором времени ключи от новых квартир смогут получить 240 семей.

«Последний дом микрорайона сдаём уже в этом месяце. Накануне на дом по адресу Строгановский бульвар, 13 вышла Инспекция Госстройнадзора. Приводим в порядок территорию, устраняем замечания Инспекции. Дальше — получение разрешительных документов», — поделился он в своём telegram-канале.

Строительство жилого комплекса велось с 2014 года, последний дом стал 29-м по счёту. По данным официального сайта ЖК, его общая площадь составляет 293 тыс. кв. м., из них 286,3 тыс. кв.м. жилых помещений. На территории возведены здания школы и двух детских садов, планируется построить техникум с общежитием и дворец культуры. Микрорайон был запланирован для переселения жителей из домов, оказавшихся в зоне техногенной катастрофы в Березниках.





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