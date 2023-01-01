Максим Артамонов В Перми ищут пропавшего больше месяца назад 38-летнего мужчину Он был одет в тёмно-синюю ветровку и джинсы Поделиться Твитнуть

Волонтёры объявили о поисках 38-летнего Артёма Ковалёва, пропавшего 30 апреля. В последний раз мужчину видели в Свердловском районе Перми. Об этом сообщается в официальной группе Поискового отряда «Регион59 — поиск пропавших людей» ВКонтакте.

Приметы пропавшего: рост — 170 см, худощавого телосложения с серо-зелёными глазами и короткими русыми волосами. На левой руке у мужчины татуировка в виде узора.

В день пропажи он был одет в тёмно-синюю ветровку, тёмно-синие джинсы и чёрные туфли.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Артёма Ковалёва, волонтёры просят сообщить по телефонам: 102 или 02 (полиция), а также: 112 (ЕДДС). С волонтёрами можно связаться по телефонам: 8-912-880-41-60, 8-958-244-12-84 (инфорг Юлия).

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