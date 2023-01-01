Алёна Бронникова В Перми появится мемориал в память о первых жителях города Их останки перезахоронены на Егошихинском кладбище Поделиться Твитнуть

Фото с личной страницы Алексея Дёмкина на сайте "ВКонтакте"

Власти Перми к 300-летию города произвели захоронение останков его первых жителей на Егошихинском кладбище. Позже на этом месте планируется установить мемориал, рассказал глава столицы Прикамья Алексей Дёмкин.

Памятник установят на месте перезахоронения останков первых жителей Перми, найденных при раскопках в 2013 году. Камская археологическая экспедиция ПГНИУ обнаружила 253 погребения в квартале, ограниченном улицами Пермской, Горького, Ленина и Островского, датированные 20-70-ми годами 18 века. Предположительно, здесь находилось кладбище первых рабочих Егошихинского медеплавильного завода и их родственников. Полученные антропологами данные сейчас находятся в стадии обработки.

«В следующем году на этом месте планируем создать мемориал о первых жителях Перми. Сейчас на месте будущего памятника установлен крест с информационной табличкой. Эти люди были первыми строителями нашего города, и я считаю, что наш исторический долг — сохранить память о них», — поделился мэр в своих соцсетях.





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