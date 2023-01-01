Максим Артамонов На автодороге Екатеринбург—Пермь в ДТП погибли два человека Иномарка врезалась в грузовик Volvo Поделиться Твитнуть

Фото: Паблик "ЧП Пермь" ВКонтакте

Утром 6 июня водитель легкового автомобиля Renault выехал на встречную полосу на трассе Екатеринбург—Пермь. В результате произошло столкновение с грузовиком Volvo. В ДТП погибли водитель и пассажирка иномарки. Об этом сообщили в управлении Госавтоинспекции ГУ МВД по Свердловской области.

Ещё одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

Смертельное ДТП произошло на 307 км рядом с кафе «Сбавь скорость», сообщил очевидец, опубликовавший информацию в паблике «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте.

В легковом автомобиле находилась пожилая пара. Сейчас Госавтоинспекция выясняет их личности.

После аварии движение на 307 км трассы было временно остановлено: грузовик перекрыл дорогу.

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