Алёна Бронникова Прибыль предприятий Прикамья снизилась за год на 60,8% Общая задолженность организаций выросла на 8,8% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прибыль организаций Пермского края с численностью более 15 человек, за исключением представителей малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных учреждений, за первый квартал 2023 года снизилась на 93,7 млрд руб. (60,8%) по сравнению с АППГ. Результаты исследования привёл Пермьстат.

Согласно информации, за такой же период 2022 года прибыль предприятий составила 154,1 млрд руб., а сальдированный финансовый результат был получен в сумме 145,8 млрд руб. В текущем году прибыль 71,7% компаний составила 60,4 млрд руб., а сальдированный финансовый результат сложился в 52,8 млрд руб., что на 63,8% ниже прошлого периода. При этом на 9,3% снизился и показатель убытков нерентабельных компаний — с 8,4 млрд. руб. до 7,6 млрд руб.

Промышленные предприятия с января по март 2023 года получили положительный сальдированный финансовый результат — 46,2 млрд руб., среди них доля прибыльных составила 70,4%, они получили 50,7 млрд. руб. прибыли, на 64,7% ниже прошлого года.

Кроме того, согласно оперативной статистической отчётности, к началу апреля общая задолженность организаций региона выросла на 8,8% по сравнению с показателями прошлого месяца.

«Суммарная задолженность по обязательствам организаций Пермского края, включающая в себя кредиторскую задолженность и задолженность по полученным кредитам и займам, на 1 апреля 2023 года выразилась в сумме 1547,8 млрд руб., её просроченная составляющая — 50,5 млрд руб., или 3,3% от общей суммы задолженности», — сообщает Пермьстат.

При этом сумма кредиторской задолженности составила 607,8 млрд руб. снизилась на 0,2%. Из них 37,7 млрд руб. (рост 2,1% по сравнению с данными на 1 марта 2023 года) — просроченные неплатежи у 129 организаций края. Дебиторская задолженность увеличилась на 9% и достигла 806,9 млрд руб., у 280 компаний сумма просроченной дебиторской задолженности выросла на 4,1% и составила 40,6%.

В промышленном производстве также наблюдается повышение уровня задолженности: кредиторская выросла на 1,9% и достигла 397,1 млрд руб., дебиторская — на 12,4% и составила 638,3 млрд руб.

Ранее стало известно о том, что прибыль предприятий Прикамья в первые месяцы зимы оказалась ниже аналогичного периода прошлого года на 63,5%. Сальдированный финансовый результат сложился в сумме 36,9 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.