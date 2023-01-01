Максим Артамонов В сети появились сообщения о планируемом расстреле посетителей в торговом центре Перми В полиции говорят, что это фейки Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Утром 6 июня в одном из сообществ ВКонтакте были опубликованы скриншоты из переписки в телеграм-канале с угрозами о якобы готовящемся сегодня теракте в одном из торговых центров Перми. Сообщения также получили некоторые СМИ. Их отправитель писал, что почти всё готово для совершения преступления, и приложил фото оружия.

Как выяснило издание Properm.ru, присланная фотография была опубликована ещё два года назад на сайте любителей лазертага.

Позже в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю опровергли сообщения о планируемых терактах.

«Информация, появившаяся сегодня в соцсетях о планируемых противоправных действиях в торговых центрах города, не соответствует действительности. Это фейк. Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — рассказали в ведомстве.

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